Первый этап мастер-плана развития туристического кластера «Тальцы» представили в правительстве Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание с представителями АО «Корпорация Туризм.РФ» и членами правительства Приангарья, на котором главе региона представили итоги первого этапа разработки мастер-плана развития туристического кластера «Тальцы». Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Правительство Иркутской области совместно с акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ» ведет активную работу по созданию туристического кластера «Тальцы». Это один из приоритетных инвестиционных проектов для развития туристской инфраструктуры региона. Реализация проекта направлена на увеличение инвестиционной привлекательности Приангарья, сохранение природоохранной значимости и рекреационного развития территории. Правительством области принимаются все необходимые меры для возможности реализации данного проекта, – сказал Игорь Кобзев.

Разработка мастер-плана проходит с участием инвесторов и будет завершена в сентябре 2023 года. Цель проекта – создание круглогодичного курорта с сохранением уникального массива прибайкальских лесов и рекреационных территорий. По прогнозам, планируемый турпоток к 2030 году составит 850 тысяч человек в год.

Общая площадь туристкой территории составляет более 300 га. Проект предусматривает создание отелей различной степени звездности (3-4 звезды). Объекты будут сдаваться поэтапно.

Особенностью туристической территории станет яхтенная марина полного цикла, предусматривающая зимнее хранение судов и размещение яхтенной школы, а также причала для водного транспорта, откуда запланированы маршруты до основных достопримечательностей Прибайкалья.

В составе круглогодичного курорта – аквапарк, набережная с общественными пространствами для проведения культурных и развлекательных мероприятий, контактный зоопарк, сеть эко-троп, проходящих по лесу и берегу Ангары, велодорожек и лыжных трасс.

Для комфортной встречи гостей предполагается организовать два въезда.

В ходе совещания обсуждались также развитие обеспечивающей инфраструктуры, дальнейшие мероприятия по оформлению земельных участков, перспектива создания особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения вблизи Прибайкальского национального парка.

Напомним, в июле 2021 года Иркутская область стала первым регионом, заключившим соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» о развитии туризма, создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации.