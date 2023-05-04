Объявлен тендер на капитальный ремонт моста через реку Лена в Усть-Куте

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проводит тендер . Прием заявок на участие открыт до 24 мая, начальная цена контракта – 312,9 млн рублей. На подведение итогов выделят два дня, сообщает RosTender.info .

Длина моста составляет 394,79 метров. Проектом предусмотрена замена земляного полотна, основания дорожной одежды и верхнего слоя покрытия. Участок обустроят дорожными знаками, барьерным ограждением и разметкой.

Ожидается, что работы завершатся во второй половине ноября 2024 года. Мероприятия пройдут за счет средств федерального и областного бюджета.