«Нулевая» ипотека привела к росту среднего займа на 30%

Заем от застройщика привела к изменению структуры ипотечных займов на первичном рынке. Об этом сообщает Циан.

В мае 2022 года, когда такие программы от девелоперов были запущены на рынке, произошел резкий рост среднего размера займа: если в апреле 2022 года он составлял в среднем 4,41 млн, то в мае 2022 года – 5,72 млн (+30% или 1,3 млн рублей). За этот же месяц средневзвешенные ставки по выдаваемым кредитам снизились с 5,59% до 3,81% (-1,78 п.п.). А срок кредитования – вырос на год: с 279 до 292 месяцев.

То есть заемщик, получая сниженную ставку взамен наценки к базовой стоимости квартиры, увеличивал срок займа: погашать кредит досрочно при «нулевых» ставках фактически нет смысла.

Данные три тенденции (рост размера кредита, снижение ставки и увеличение сроков кредитования) сохранялись на протяжении трех кварталов 2022 года. В результате в декабре 2022 года средняя ставка по выданным кредитам достигла рекордно низких 3,5%, а срок кредита – 311 месяцев (абсолютный рекорд за всю историю рынка ипотечного кредитования).

В 1 кв.2023 года девелоперы отказались от «нулевой» ипотеки, повысив при этом ставки по субсидируемым программам на фоне ограничительных мер ЦБ РФ. В результате ставка по выдаваемым кредитам выросла уже в январе 2023 года по отношению к декабрю на 1,32 п.п. – до 4,82%. А по итогам 1 кв. рост составил уже 2,07 п.п. – до 5,57%. Меры ЦБ уже привели к существенным изменениям: ставка по выдаваемым кредитам вернулась на уровень «до субсидирования девелоперами» (5,57% в марте 2023 года и 5,59% в апреле 2022 года).

Срок кредитования снижается третий месяц подряд: теперь заемщикам выгодно погашать кредит досрочно. Средняя сумма займа за счет снижения или отсутствия надбавки от девелоперов также уменьшается: по итогам квартала корректировка составила 590 тыс. или 11%. Впервые за год – с апреля 2022 года – средняя сумма займа теперь ниже 5 млн рублей.