52% задолженности россиян – ипотечная

Это максимальная доля за всю историю. Данные приводит Циан.

Суммарный объем задолженности по ипотеке (первичный и вторичный рынок) составляют 14,4 трлн рублей. В июне 2022 года задолженность по ипотечным кредитам впервые составила половину от всех долгов россиян. В декабре эта доля выросла до 51,5%, а в марте 2023 года – до 51,9%. Год назад – в 1 кв.2022 года – доля ипотечного долга от всей задолженности россиян составляла 49,4%. Таким образом, долги россиян, приходящиеся на ипотеку, обновили максимум.

Такая статистика свидетельствует о меньшем приросте долгов по «не ипотечным» кредитам в сравнении с жилищным кредитованием.

За год – относительно 1 кв.2022 года объем «не ипотечных» долгов россиян вырос на 4,9%, а ипотечного долга – на 16%. Объем просроченной задолженности по «не ипотечным» кредитам вырос за год на 14,4%, по ипотечным – снизился на 3,6%. За 1 кв. 2023 года объем «плохого» долга по «не ипотечным» кредитам увеличился на 3,3%. То есть «просрочка» в 2023 году растет не только по жилищным займам, но и – остальным.

Но в целом статистика говорит о высоком качестве ипотечных кредитов, где доля просроченной задолженности от всего объема составляет всего 0,4%, на рынке не жилищного кредитования – 7,9% от всего объема.

Всего 5,3% «плохих» долгов приходится на ипотеку. Остальные 94,7% – просрочка по не жилищным кредитам, при том, что 52% долга россиян – ипотечный.