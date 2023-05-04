Лунное затмение произойдет 5 мая

Его смогут наблюдать от Европы до Антарктиды, сообщают «Известия».

Первое полутеневое затмение Луны в 2023 году можно будет увидеть 5 мая, оно начнется в 18:14 по московскому времени и продлится 4 часа 17 минут – до 22:31. Наибольшая полутеневая фаза наступит в 20:23 по мск. Луна пройдет через южную часть земной полутени за 5,5 дня до перигея или суперлуния (когда она будет ближе всего к Земле и будет казаться больше). В момент затмения видимый диаметр Луны будет на 0,13% больше среднего, а расстояние Луны от Земли составит 380 236 км. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года.

Астрономы рекомендуют следить за ходом Луны в бинокль или телескоп. Ориентиром для наблюдения станет созвездие Весов. Для неопытного наблюдателя полутеневое затмение будет наименее интересным, поскольку Луна с небосвода не исчезнет, а лишь станет менее яркой. Без специальной оптики заметить разницу будет трудно.