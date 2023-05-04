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Ликвидная «вторичка» заканчивается в Москве

Нормальные квартиры быстро продаются по рыночной стоимости, сообщили «Известиям» 3 мая в «ИНКОМ-Недвижимости».

«Сегодня нет никакой проблемы продать нормальную квартиру по рыночной стоимости, такие объекты покидают экспозицию очень быстро – мы видим, что постепенно назревает дефицит ликвидного предложения, самые интересные с точки зрения цены варианты уже ушли, их нет. Соответственно, остаются те, что чуть дороже, и приходящие на рынок новые продавцы при оценке своих квартир ориентируются именно на них», – сказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

При этом, по его словам, спрос остается стабильно хорошим, однако не увеличивается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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