Софинансирование долгосрочных сбережений могут продлить российские власти

Нынешние параметры ПДС предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тыс. рублей на взносы граждан, ставших участниками программы в первые три года ее действия, рассказали «Известиям» в Минфине.

На прошлой неделе законопроект о ПДС был внесен в Госдуму. Основная цель программы, как отмечают авторы документа, – создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Для того чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование до 36 тыс. рублей в год.

Однако последняя мера поддержки рассчитана не на все время действия программы. Условия, согласно законопроекту, предусматривают ежегодное финансирование из бюджета в течение трех лет в отношении граждан, вступивших в программу в первые три года ее действия, напомнила пресс-служба Минфина в ответ на запрос «Известий». То есть максимально от государства каждый участник может получить 108 тыс. рублей.

Для различных категорий граждан предусмотрены разные точки входа для участия в софинансировании. Так, если зарплата составляет до 80 тыс. рублей, то государство профинансирует своим рублем каждый вложенный человеком рубль, если 80-150 тыс. – за поддержку придется выложить уже два своих рубля, если свыше 150 тыс. – четыре рубля. Но максимальный размер стимула для всех категорий не превысит 108 тыс. рублей за три года.