Индия может прекратить экспорт сахара

Большую часть продукции в соответствии с установленной на год фиксированной квотой поставщики уже отгрузили. Теперь за границу не попадет около 200 тыс. т сахара, выясняли «Известия» со ссылкой на зарубежный канал Wion.

– Снижение производственных оценок ключевыми игроками сахарного рынка привели к повышению мировых цен на сахар примерно на одну пятую с начала года. Падение нефтяных котировок, стимулирующее производство, не перевесило неблагоприятные погодные условия, вынудившие власти Индии на ограничение экспортных поставок в целях обеспечения достаточности продукта на внутреннем рынке, – отмечает Сергей Гатауллин, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ.

Ожидаемый внутренний потребительский спрос на сахар в Индии оценивается в 27,5 млн т – чтобы удовлетворить его, запасов стратегического продукта должно вполне хватить. Однако для стран, зависящих от индийских поставок, решение о запрете экспорта в целом можно назвать неблагоприятным. Фьючерсы на продукт на мировых рынках уже выросли до 11-летнего максимума из-за нехватки поставок. Всё дело в том, что Индия – крупнейший в мире производитель сахара и второй по величине его экспортер после Бразилии.