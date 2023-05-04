РУСАЛ подарил оборудование школе №14 в Братске

Новые станки для кабинета технологии поступили в школу №14 Братска. Это фрезерная установка с ЧПУ для работы по дереву и металлу, токарный станок, сверлильный, ленточно-шлифовальный и 3D-принтер, сообщает ТРК Братск.

Оборудование закупили благодаря компании РУСАЛ. С просьбой помочь создать новые условия для творчества учащихся директор школы обратился к депутату по округу Наталье Скачковой.

– Так как мы поддерживаем творческое развитие наших детей, не могли оставить это обращение без внимания, – рассказывает Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа, депутат Думы Братска. – Благодаря поддержке компании РУСАЛ мы приобрели 5 замечательных станков, в том числе 3Д-принтер, на котором уже сегодня ребята сделали смешную игрушку.

Развитие социальной сферы в регионах – один из основных пунктов программы, инициированной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской более 20 лет назад.

В текущем году на приобретение оборудования, инвентаря и оргтехники для братских школ металлурги направят в общей сложности около 5,5 миллионов рублей.

– Когда мы создавали эту программу, предусмотрели образовательный блок, где мы готовим специальные классы: классы робототехники, покупку компьютеров, классы для уроков труда, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Мы вкладываемся в области, наиболее востребованы детьми. Для того, чтобы они получали будущую профессию, учились качественно, на хорошем оборудовании.