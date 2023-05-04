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Перевозчики отменяют рейсы по России

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Как выяснили «Известия», на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина – в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли.

Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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