Перевозчики отменяют рейсы по России

Как выяснили «Известия», на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина – в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли.

Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.