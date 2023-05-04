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Самыми «вредными» коллегами иркутяне назвали бухгалтеров и программистов

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, с представителями каких специальностей иркутянам сложнее всего общаться на работе. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

Сложнее всего иркутянам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (9%). 7% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 5% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности. О трудностях коммуникации с юристами, рабочими и экономистами говорят по 4% респондентов. Столько же горожан с трудом общаются с коллегами – представителями своих профессий (4%).

С менеджерами по продажам сложно общаться 3% опрошенных, с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами – по 1%. 31% утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. Для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги. 1 из 100 иркутян сложно общаться практически со всеми. Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 37% против 26%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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