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Банк «Открытие» признан лучшим автокредитным банком-партнером

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») стал победителем ежегодной премии «FinAuto-2023» в номинации лучший автокредитный банк. Премией отмечены банки, страховые компании, цифровые и онлайн-платформы, которые предоставляют лучшие услуги в сфере автобизнеса.

Награждение победителей состоялось в рамках пятого форума автобизнеса «FinAuto-2023». Организатор форума - аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Победители премии определялись по итогам опроса официальных дилеров, представляющих ведущие автодилерские холдинги страны.

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«Мы благодарны за высокую оценку и признание лидерами автокредитования в стране. Особую ценность награде придают голоса наших партнеров-автодилеров, с которыми мы успешно реализуем совместные партнерские программы, - отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. – И в дальнейшем намерены внедрять самые выгодные кредитные продукты и наиболее полезные сервисы для всех участников авторынка».

На сегодняшний день «Открытие Авто» предоставляет более 40 программ автокредитования. С каждым партнером банк совместно выстраивает принципы работы и сотрудничества – формат точек продаж, организацию выездных сделок и другие бизнес-процессы. Кроме того, «Открытие» организует полноценные программы обучения сотрудников дилерских центров, в том числе продавцов и кредитных специалистов. Сейчас почти 95% заявок в банке «Открытие» автоматически рассматриваются за 2,5 минуты, а на оформление автокредита уходит не более получаса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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