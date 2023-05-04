РБК: Банки начали повышать ставки по ипотеке

Эксперты пока не уверены, станет ли этот тренд массовым на фоне не изменившейся с сентября ключевой ставки ЦБ, заметил РБК.

В начале мая сразу несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам или готовятся это сделать. С начала месяца ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три игрока: Московский кредитный банк; Совкомбанк; Банк «Санкт-Петербург».

Телеграм-канал «Ипотека и недвижимость» сообщил, что с 15 мая ставки по ипотеке намерены увеличить Газпромбанк и Росбанк. В кредитных организациях не ответили на запросы РБК.

РБК опросил остальные ипотечные банки из топ-20. Представитель ВТБ сказал, что планов менять ставки по ипотеке пока нет. В Промсвязьбанке, «Уралсибе» и Абсолют Банке сообщили, что пока не намерены пересматривать ставки.

Остальные участники рынка, в том числе Сбербанк, не ответили на запрос РБК. «Сбер» последний раз пересмотрел ставки по ипотеке 10 января, повысив их по рыночным программам до 10,9%.