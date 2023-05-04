Новое оборудование Иркутского завода тяжелого машиностроения представили губернатору Игорю Кобзеву

Посещение ИЗТМ Игорь Кобзев начал с возложения цветов к Монументу Памяти трудящихся завода, погибших в Великой Отечественной войне. Глава региона подчеркнул, как важно сохранять память о людях, отдавших жизнь во имя Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В настоящее время Иркутскому заводу тяжелого машиностроения, который в прошлом году отметил 115-летие, Правительством области оказываются значительные меры поддержки. Так, в 2022 году ИЗТМ получил помощь по компенсации расходов на уплату части процентов по кредитным договорам в сумме 5,6 млн рублей.

Также губернатору представили новое оборудование, которое завод приобрел при поддержке Фонда развития промышленности Иркутской области (ФРП).

Это машина для термической резки металла российского производства, которую ввели в эксплуатацию в феврале этого года, сейчас она работает в полную силу. Общий объем инвестиций проекта составляет 23,4 млн рублей, в том числе 11,7 млн – средства ФРП. Проект рассчитан до 2027 года, его реализация позволит повысить целевой объем продаж новой продукции до 390 млн рублей.

– Мы продолжаем встречи с руководством промышленных предприятий региона. Сегодня мы обсудили с генеральным директором ИЗТМ Михаилом Геннадьевичем пути совместных решений в интересах и самого предприятия, и в интересах развития региона. В новых условиях завод имеет заказы на 3 млрд рублей, это говорит о том, что предприятие востребовано. Правительство региона готово продолжить сопровождение проектов ИЗТМ как на региональном, так и на федеральном уровне, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил другой значимый вопрос, который обсудили сегодня с руководством ИЗТМ, – подготовка кадров.

Игорь Кобзев поручил проработать вопрос участия ИЗТМ в федеральной программе «Профессионалитет» в качестве партнера, это позволит обеспечить обновление оборудования в учебном учреждении – участнике программы, а заводу – принять на работу подготовленные кадры.