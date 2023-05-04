В Росбанке назначен новый директор по розничному бизнесу

Им стал Вячеслав Дусалеев, который с 2019 года развивал цифровую жилищную экосистему «Метр квадратный».

Вячеслав Дусалеев назначен директором по розничному бизнесу, членом правления Росбанка 4 мая. На своей должности он будет отвечать за развитие бизнеса банка в сегменте физических лиц.

– Я рада приветствовать в команде топ-менеджмента Росбанка Вячеслава Дусалеева. У Вячеслава обширный профессиональный и управленческий опыт в развитии розничного бизнеса в ведущих российских банках. Уверена, что опыт Вячеслава позволит Росбанку добиться амбициозных целей, заложенных в стратегии банка 2022-2027. Развитие банка в сегменте работы с физическими лицами является одним из локомотивов нашего дальнейшего роста, – сказала Наталья Воеводина, Председатель Правления Росбанка.

Вячеслав Дусалеев окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит» с красным дипломом. Учился в бизнес-школе «Международный Институт Управленческого Развития» (IMD) в Швейцарии. С 2009 занимает ключевые позиции в российском банковском секторе. В период с 2014 по 2018 годы входил в состав Правления РНКБ и Уралсиба, развивая розничный бизнес. В 2019 году создал и далее развил новую цифровую жилищную экосистему «Метр квадратный».