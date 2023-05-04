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Банк России выпустит монету к 100-летию образования Республики Бурятия

Ее номинал составит 3 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Банк России 4 мая 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Бурятия» серии «Исторические события» (каталожный номер 5111-0480).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба Республики Бурятия, конного всадника в бурятском национальном костюме, здания Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и верхушек лиственниц, а также выполненные в технике лазерного матирования изображения здания Бурятского государственного театра оперы и балета, Иволгинского дацана, силуэта парящего орла, берегов озера Байкал, травы и камней; по окружности имеются выполненные рельефом традиционный бурятский орнамент и надпись: «РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ», внизу в две строки – рельефная надпись: «100 ЛЕТ», обрамленная элементами орнамента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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