Новости

S7 Airlines запускает рейсы из Иркутска в Фергану

Читайте также:

Перевозчики отменяют рейсы по России
4 мая 2023
Прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам запустит «ИрАэро» в июне
4 мая 2023

С 5 мая S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Иркутска в Фергану (Узбекистан).

Из Иркутска судна будут вылетать в 7:30 и приземляться в Фергане в 9:00 по местному времени. Вылет обратных рейсов из Ферганы – в 10:30 по местному времени, а посадка в Иркутске – в 17:45. Время в полете составит примерно 4,5 часа.

Пассажирам, которые планируют поездку в теплые страны этим летом, доступны и другие интересные направления авиакомпании. Например, жители Иркутска могут купить авиабилеты на прямые рейсы в Киргизию (города Бишкек, Ош) и Таджикистан (город Худжанд).

С 27 мая авиакомпания также запустит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин, в новый аэропорт китайской столицы Пекин Дасин. Помимо этого, в расписании S7 Airlines иркутянам уже сейчас доступны ежедневные рейсы в Бангкок (Таиланд).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (763)


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес