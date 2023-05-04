S7 Airlines запускает рейсы из Иркутска в Фергану

С 5 мая S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Иркутска в Фергану (Узбекистан).

Из Иркутска судна будут вылетать в 7:30 и приземляться в Фергане в 9:00 по местному времени. Вылет обратных рейсов из Ферганы – в 10:30 по местному времени, а посадка в Иркутске – в 17:45. Время в полете составит примерно 4,5 часа.

Пассажирам, которые планируют поездку в теплые страны этим летом, доступны и другие интересные направления авиакомпании. Например, жители Иркутска могут купить авиабилеты на прямые рейсы в Киргизию (города Бишкек, Ош) и Таджикистан (город Худжанд).

С 27 мая авиакомпания также запустит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин, в новый аэропорт китайской столицы Пекин Дасин. Помимо этого, в расписании S7 Airlines иркутянам уже сейчас доступны ежедневные рейсы в Бангкок (Таиланд).