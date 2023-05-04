Иркутские школьники представят проект автоматизации литейного производства в «Сколково»

Юные инженеры спроектировали и собрали модель конвейера, который поможет автоматизировать выплавку деталей на Черемховском рудоремонтном заводе.

Воспитанники иркутского Центра детского технического творчества стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» и вошли в чисто ста лучших команд страны, получивших возможность представить свои разработки на итоговом этапе конкурса, который проходит в мае в технопарке «Сколково».

В этом году соревнования соберут на одной площадке более 500 юных инженеров и изобретателей от 5 до 17 лет. Ребята будут защищать свои проекты, разработанные для промышленного сектора экономики и предлагающие собственное видение решения реальных производственных задач.

В финале технологического конкурса иркутяне представят проект по автоматизации литейного производства Черемховского рудоремонтного завода – одного из производственных подразделений компании Востсибуголь (входит в Эн+). Юные изобретатели придумали и собрали модель конвейера, который поможет автоматизировать выплавку деталей и упростить работу заводчан. Чтобы проект был максимально приближен к реальности, ребята несколько раз побывали с экскурсией на действующем производстве, провели консультации со специалистами предприятия.

– Такое тесное взаимодействие с компанией очень важно для ребят, – рассказывает руководитель команды «Обогатители» Михаил Рейнтгольд. – Без личного посещения заводов и угольных разрезов, на словах или по фото и видеоматериалам не формируется полноценного понимания, как выглядит настоящее производство. Общение со специалистами компании Эн+ и Востсибугля помогло ребятам понять реальные производственные задачи и то, кем они хотят стать в будущем.

Для компании, в которой ранняя профориентация школьников уже давно часть кадровой политики, а готовить профессионалов со школьной скамьи предложил еще основатель энергохолдинга ОлегДерипаска, сотрудничество с подрастающим поколением не только возможность привлечь в профессию талантливую молодежь, но и новый взгляд на действующие производственные процессы.

– Для нас это позитивный опыт, возможность посмотреть на какие-то задачи с другой стороны, с которой мы, возможно, никогда и не смотрели. Поскольку детское мышление – безгранично. Предложенный ребятами проект мы обязательно представим руководству компании осенью на координационном совете. Помимо сотрудничества со школьниками молодежный совет Востибугля тесно работает и со студентами профильных вузов и факультетов. Что даем им опыт решения реальных производственных кейсов, а нам возможность привлечь в компанию молодых талантливых специалистов, – говорит Евгения Пашкова, представитель молодежного совета Востсибугля.