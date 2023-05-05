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Майнер из Баклашей «скрутил» электросчетчик на 86%

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Желая сэкономить, мужчина внес изменения в счетчик, что позволило занизить объем использованной электроэнергии на 86%. Энергетики направили демонтированный прибор учета на экспертизу, которая подтвердила вмешательство в его работу. Об этом рассказали в Иркутской энергосбытовой компании.

Отделом МВД России по Шелеховскому району возбуждено уголовное дело. Жителю Баклашей может грозить наказание в виде лишения свободы до 2 лет, энергетики также будут настаивать на возмещении 470 тыс. рублей. Именно во столько специалисты оценили объем потребленной энергии.

Ранее фигурант дела уже попадал в поле зрения специалистов «Иркутскэнергосбыта». В 2022 году энергетики установили, что на его земельном участке размещено майнинговое оборудование, однако криптовалютчик оплачивал потребляемую в промышленных масштабах энергию по льготному тарифу. Тогда мужчина предпочел компенсировать разницу в тарифе и оформить свою деятельность соответствующим образом, не дожидаясь возбуждения уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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