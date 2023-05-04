В Иркутской области фиксируют взрывной рост энергопотребления. Что дальше?

В Иркутской области продолжается резкий рост потребления электроэнергии населением. За четыре года рост составил +35%, в 2023 он не прекратился. В условиях нового витка подорожания криптовалют эксперты ожидают усугубления ситуации.

Фото: Дмитрий Дмитриев

Что происходит?

В Иркутской области энергетики продолжают фиксировать увеличение потребления электроэнергии населением. Так, за период с 2019 по 2022 год рост составил 35% или 2,5 миллиарда киловатт-часов.

Эксперты подсчитали, что такого объема было бы достаточно, чтобы на протяжении этих четырех лет ежегодно обеспечивать электроснабжение 900 новых девятиэтажных многоквартирных домов. По данным статистики, в регионе в среднем за год вводится 1,2 миллиона квадратных метров жилья – это около 150 девятиэтажных многоквартирных домов.

С чем связан взрывной рост?

Энергетики называют два фактора.

Первый из них – нелегальный майнинг. Оборудование для криптодобычи работает круглосуточно на полную мощность, нагрузка на электросети становится пиковой на постоянной основе, что сокращает срок их службы, приводит к проблемам с напряжением и авариям. Всего на территории региона зафиксировано более 4 тысяч случаев работы майнингового оборудования, в лидерах – Иркутск, Ангарск, Иркутский и Шелеховский районы. По разным оценкам, объем «серого» майнинга в Иркутской области может достигать от 300 до 600 мегаватт, для сравнения – установленная мощность Иркутской ГЭС составляет 736 мегаватт.

Второй фактор растущего потребления – высокие темпы частного строительства, наиболее остро эта проблема стоит в Иркутском районе. Жилье возводится фактически бесконтрольно и часто с низкой энергоэффективностью, что приводит к излишнему потреблению электроэнергии для обогрева. Потребность в мощностях уже многократно превышает значения, заложенные в генеральных планах муниципалитетов. В таких условиях рост потребления сложно прогнозировать, поэтому часто требуется проведение дополнительных работ в экстренном порядке.

Что дальше?

Эксперты уверены, ожидать снижения энергопотребления в регионе не стоит, особенно, учитывая рост курса биткоина в последние месяцы с $17 тыс. до $ 28 тыс.

В числе лидеров по росту потребления электроэнергии на протяжении уже нескольких лет традиционно Иркутск, Иркутский и Шелеховский районы региона, а также Ангарский городской округ. Как отмечают специалисты, самый значительный скачок в энергопотреблении пришелся на 2021 год, тогда рост составил сразу 17%, это в 6 раз больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первый квартал потребление электроэнергии населением снова увеличилось – на 63 миллиона киловатт-часов. Максимальные значения были достигнуты в январе, в лидерах Иркутский район, где прибавка в самый холодный месяц составила 13%.

Напомним, ранее министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин сообщал о рекордном росте (+8,6%) энергопотребления в регионе до 64,3 млрд кВт/ч в 2022 году, Иркутская область вошла в число лидеров по росту энергопотребления в стране. По прогнозам, к 2028 году потребление электроэнергии в Иркутской области увеличится до 77 089 млн кВт·ч, ежегодный прирост будет составлять 3,83%. Такие данные внесены в утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы. Власти и энергетики ищут разные варианты решения проблемы, чтобы избежать критических ситуаций.