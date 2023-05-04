Опубликованы кадры, снятые при задержании заммэра Усолья-Сибирского

Заместителя мэра задержали в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – он подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции, а также опубликовала соответствующие кадры.

Установлено, что 42-летний чиновник в 2019 году был руководителем коммерческой организации и незаконно получил свыше 400 тысяч рублей. Взамен за незаконное вознаграждение подозреваемый пообещал контрагенту заключать с ним договоры на поставку гранодиорита.

В случае отказа он угрожал расторгнуть контракты, то есть заведомо создал условия, при которых другой предприниматель был вынужден согласиться.

В настоящее время ведется расследование преступления.