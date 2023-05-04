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Обновленное здание железнодорожного вокзала открыли в Иркутске: как оно выглядит

После реконструкции открыли здание вокзала на станции Иркутск – Пассажирский: кадры, на которых показано обновленное сооружение, опубликовал мэр Руслан Болотов.

«Теперь гостей столицы Прибайкалья, прибывающих к нам по железной дороге, будет встречать не просто красивое здание, которое выдержано в стиле архитектуры прошлого столетия. Это современный вокзал, оснащенный необходимым оборудованием для обеспечения безопасности на транспорте», – пояснил градоначальник.

Власти также пообещали отремонтировать улицу Терешковой рядом с вокзалом и обновить на ней трамвайные пути – работы уже начались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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