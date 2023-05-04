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Спорткомплекс «Олимпиец» в Усть-Илимске загорелся после грубых нарушений пожбезопасности – МЧС

Установлена причина пожара в спорткомплекс «Олимпиец» в городе Усть-Куте Иркутской области – инцидент мог стать последствием нарушений пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Специалисты установили, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания: временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности», – пояснили в ведомстве.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал, поскольку большая часть людей сама покинула здание, некоторые – были спасены.

В тушении участвовали 17 человек и техника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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