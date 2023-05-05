​​​​​​​Иркутская область на третьем месте по числу трудолюбивых работников в Сибири

Служба исследований hh.ru проанализировала 786 тысяч актуальных резюме жителей Сибирского ФО и выяснила, сколько из них считают трудолюбие своим ключевым качеством, а также в каких сибирских регионах чаще встречаются такие соискатели.

Всего 4,1% жителей Сибирского ФО области написали в своих резюме, что являются трудолюбивыми работниками (или 31,4 тыс.чел.). В целом по стране трудолюбие в число своих ключевых качеств включили 4,3% соискателей (или 357 тыс. чел.). Чаще всего их можно встретить в Ненецком АО (6,0% от всех соискателей регионе), Ямало-Ненецком АО (5,6%) и Республике Татарстан (5,6%).

Среди сибирских регионов самая большая доля трудолюбивых соискателей, которые сами себя так оценивают, пришлась на Омскую область – здесь таких 4,4% от всех активных резюме, и это 30-е место в России. На последнем месте среди регионов Сибири по доле трудолюбивых людей – Новосибирская область (3,6%). Иркутская область – на третьем месте по трудолюбию в списке сибирских регионов – 4,2% (или 4,8 тыс.чел.).

Доля соискателей, которые указали в своих резюме качество "трудолюбие"

* Доля посчитана от всех актуальных резюме в указанном регионе

Омская область 4,4% Томская область 4,3% Иркутская область 4,2% Красноярский край 4,1% Кемеровская область 4,0% Алтайский край 3,7% Новосибирская область 3,6%

В профессиональном разрезе трудолюбивых соискателей чаще всего можно встретить среди геологов (7,5% из них делают акцент на трудолюбии в своих резюме), агрономов (7,4%), операторов производственной линии (6,9%), официантов и барменов (6,9%), товароведов (6,7%), массажистов (6,7%), операторов станков с ЧПУ (6,6%), технологов (6,4%), лаборантов (6,4%) и менеджеров ресторана (6,3%).

Интересно, что соискатели, которые акцентируют в своих резюме любовь к труду, в среднем рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто не указал в своем резюме это качество.