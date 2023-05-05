Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое.

На Дальнем Востоке прокат электросамокатов показал рост почти на 45%, жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

Этой весной жители Иркутска заходили на сайты кикшеринга каждый день, в апреле в 2,5 раза чаще, чем в марте. Анализ обезличенных данных показал, что горожане наиболее активно используют самокаты во второй половине недели – с четверга по воскресенье. Чаще всего в мобильные приложения для аренды самокатов горожане заходили по субботам, на этот день приходится около трети всего недельного пользовательского трафика на кикшеринг.

Среди городов наибольшую динамику по стране показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз. В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.