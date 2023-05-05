Врачи Ивано-Матренинской больницы осмотрели 820 детей в Нижнеилимском районе

В Нижнеилимском районе специалисты Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели бесплатное обследование 820 детей. Проект реализовали Благотворительный фонд Марины Седых и Иркутская нефтяная компания (ИНК).

На базе Железногорской районной больницы в течение четырех дней офтальмолог, невролог, педиатр, гастроэнтеролог, уролог-адролог, травмотолог-ортопед, хирург и оториноларинголог провели осмотр детей и дали соответствующие рекомендации родителям.

– Мы очень рады, что наши дети получили высококвалифицированную медицинскую консультацию. Первый опыт такой совместной работы привнёс и огромный вклад для врачей нашей больницы. Очень надеемся, что такая акция станет традиционной, – отметила главный врач Железногорской районной больницы Галина Боровикова.

По результатам обследования 55 детям рекомендована госпитализация в Иркутск. Самому младшему ребенку – 1 год и 4 месяца. Расходы на проезд до места лечения и обратно пациентам и сопровождающим возьмет на себя фонд . Программой могут воспользоваться малоимущие, многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ.

Благотворительный фонд Марины Седых и ИНК активно оказывают поддержку на территориях присутствия компании. Программа «Здоровье-детям» реализуется с 2020 года. В прошлом году в Усть-Куте осмотр прошли 700 детей. В марте этого года в Катангском районе специалисты Иркутской областной детской клинической больницы также обследовали 500 детей. В этом году в проект был включен и Нижнеилимский район. В Усть-Куте и районе врачи Ивано-Матренинской больницы уже осенью снова проведут данную акцию.