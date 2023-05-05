Новости

Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса

Банк Уралсиб расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка.

Теперь возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб для малого бизнеса доступны в Астрахани, Балашихе, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Кирове, Костроме, Мурманске, Оренбурге, Пскове, Реутове, Саранске, Сыктывкаре, Тольятти, Чебоксарах.

В этих городах можно открыть счет или депозит, подключить эквайринг и получить бизнес-карту. Специалисты проконсультируют клиентов по продуктам и услугам банка, а выездные менеджеры помогут оформить документы – в удобное время и в удобном для клиента месте. Ежедневные текущие операции можно совершать в функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Более подробно узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого бизнеса, а также оставить заявку на открытие расчетного счета – можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес