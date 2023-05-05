Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 25 апреля по 2 мая рост потребительских цен вновь ускорился, составив 0,19% после 0,1% в предыдущий недельный период, сообщает Росстат.

Годовая инфляция (в сумме за 12 мес.) ко 2 мая вновь сократилась, составив около 2,45% после 2,49% неделей ранее. Наблюдавшееся в последние месяцы быстрое снижение показателя объясняется высокой базой прошлого года, когда весной произошел инфляционный всплеск.

На апрельском заседании ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, однако дал сигнал об увеличении вероятности ее повышения на ближайших заседаниях из-за усиления инфляционных рисков.