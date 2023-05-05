Новости

Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 25 апреля по 2 мая рост потребительских цен вновь ускорился, составив 0,19% после 0,1% в предыдущий недельный период, сообщает Росстат.

Годовая инфляция (в сумме за 12 мес.) ко 2 мая вновь сократилась, составив около 2,45% после 2,49% неделей ранее. Наблюдавшееся в последние месяцы быстрое снижение показателя объясняется высокой базой прошлого года, когда весной произошел инфляционный всплеск.

На апрельском заседании ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, однако дал сигнал об увеличении вероятности ее повышения на ближайших заседаниях из-за усиления инфляционных рисков.

Читайте также:

2 млн руб. за один поход в ресторан – самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве
5 мая 2023
Россельхозбанк оценил потенциал инвестиций в закладку виноградников в 500 млрд рублей
5 мая 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1114)


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес