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Объем переводов из России в Казахстан вырос втрое

До 12,2 млрд тенге. Об этом сообщает РБК.

Объем денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023 года составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), увеличившись за год на 168%, то есть в 2,7 раза, следует из статистики Нацбанка Казахстана.

В долларах рост составил 171%.

Данные учитывают переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие (в марте 2023 года было совершено 61,6 тыс. переводов). Россия лидирует по объему межстрановых поступлений в Казахстан: ее доля по объемам составляет 41%, по числу переводов – 54%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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