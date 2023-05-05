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Продажу спиртного могут ограничить в барах у дома

В России предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах, соответствующий законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время при поддержке партий «Единая Россия» и ЛДПР, узнали «Известия».

На стадии второго чтения закон планируется дополнить нормой о полном запрете на торговлю спиртным в «наливайках» с 22:00 до 09:00. Право на введение ограничений будет оставлено за региональными властями.

«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно, и борьба с «наливайками» здесь играет огромную роль», – сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Такая продажа алкоголя ведет и к общему ухудшению криминогенной ситуации. Кроме того, эти объекты в жилых домах сильно влияют на тишину и покой – люди постоянно пишут обращения по этому поводу, добавил он. Ведь, как правило, в таких точках торгуют спиртным круглосуточно, подчеркнул Александр Цыбульский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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