2 млн руб. за один поход в ресторан – самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды. За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб., а средний чек вырос на 2%, до 875 руб.
Стремительный рост — более чем на 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский АО.
|
Период
|
Выручка
|
Количество транзакций
|
Количество точек
|
Март 2022
|
880 млн руб.
|
1 млн 050
|
2468
|
Март 2023
|
1,4 млрд руб.
|
1 млн 650
|
4899
Средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. по сравнению с I кварталом прошлого года.
|
Ниша
|
Средняя выручка на одно заведение
(I квартал 2022 г.)
|
Средняя выручка на одно заведение
(I квартал 2023 г.)
|
Динамика
|
Услуги по доставке
|
1,268 млн руб.
|
1,331 млн руб.
|
+5%
|
Кафе, рестораны
|
2,456 млн руб.
|
2,521 млн руб.
|
+3%
|
Бары, клубы
|
2,492 млн руб.
|
2,520 млн руб.
|
+1%
|
Фастфуд
|
2,525 млн руб.
|
2,810 млн руб.
|
+11%
Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%.
|
Ниша
|
Средний чек
(I квартал 2022 г.)
|
Средний чек
(I квартал 2023 г.)
|
Динамика
|
Услуги по доставке
|
856 руб.
|
875 руб.
|
+2%
|
Кафе, рестораны
|
734 руб.
|
769 руб.
|
+5%
|
Бары, клубы
|
712 руб.
|
757 руб.
|
+6%
|
Фастфуд
|
345 руб.
|
389 руб.
|
+13%
В Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 руб., для клубов и баров — 1289 руб. и для фастфуда — 387 руб.
|
Ниша
|
Средний чек
(I квартал 2022 г.)
|
Средний чек
(I квартал 2023 г.)
|
Динамика
|
Услуги по доставке
|
1234 руб.
|
817 руб.
|
-34%
|
Кафе, рестораны
|
1175 руб.
|
1251 руб.
|
+7%
|
Бары, клубы
|
1259 руб.
|
1289 руб.
|
+2%
|
Фастфуд
|
341 руб.
|
387 руб.
|
+14%
Самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 млн 25 тыс. руб. На втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1 млн 840 тыс. руб. и 1 млн 780 тыс. руб.
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Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
Наша задача — поддерживать малый бизнес и помогать ему развиваться. Поэтому для разработки новых сервисов и предложений мы изучаем разные рынки, проводим исследования. Например, в Москве россияне в четыре раза чаще посещают фастфуд, чем кафе и рестораны: 32 млн клиентов против 8 млн. Только каждый 5-й клиент в столице в течение года возвращается в тот же бар, где уже был. А в Омской и Новосибирской областях — каждый 2-й. Эти и другие полученные данные подтверждают, что общепит остаётся одним из самых востребованных у клиентов видов малого бизнеса.