2 млн руб. за один поход в ресторан – самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды. За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб., а средний чек вырос на 2%, до 875 руб.

Стремительный рост — более чем на 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский АО.

Период Выручка Количество транзакций Количество точек Март 2022 880 млн руб. 1 млн 050 2468 Март 2023 1,4 млрд руб. 1 млн 650 4899

Средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. по сравнению с I кварталом прошлого года.

Ниша Средняя выручка на одно заведение (I квартал 2022 г.) Средняя выручка на одно заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 1,268 млн руб. 1,331 млн руб. +5% Кафе, рестораны 2,456 млн руб. 2,521 млн руб. +3% Бары, клубы 2,492 млн руб. 2,520 млн руб. +1% Фастфуд 2,525 млн руб. 2,810 млн руб. +11%

Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%.

Ниша Средний чек

на одно заведение (I квартал 2022 г.) Средний чек

на одно заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 856 руб. 875 руб. +2% Кафе, рестораны 734 руб. 769 руб. +5% Бары, клубы 712 руб. 757 руб. +6% Фастфуд 345 руб. 389 руб. +13%

В Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 руб., для клубов и баров — 1289 руб. и для фастфуда — 387 руб.

Ниша Средний чек

на одно заведение (I квартал 2022 г.) Средний чек

на одно заведение (I квартал 2023 г.) Динамика Услуги по доставке 1234 руб. 817 руб. -34% Кафе, рестораны 1175 руб. 1251 руб. +7% Бары, клубы 1259 руб. 1289 руб. +2% Фастфуд 341 руб. 387 руб. +14%

Самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 млн 25 тыс. руб. На втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1 млн 840 тыс. руб. и 1 млн 780 тыс. руб.