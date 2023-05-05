Продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли почти втрое

За апрель 2023 года в России реализовано 75,6 тыс. новых легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Это на 8% больше, чем в марте, и в 2,7 раза превышает показатель апреля 2022-го. Столь резкий прирост объясняется эффектом низкой базы.

44% всех проданных в прошлом месяце автомобилей пришлось на китайские марки, что составляет 33,2 тыс. единиц. Отечественным брендам принадлежит 35% от общего количества, т.е. 26,7 тыс. машин. Суммарная доля остальных участников рынка («корейцы», «японцы», «европейцы», «американцы») в апреле составила 21%.

Несмотря на лидерство «китайцев», среди марок и моделей по-прежнему первенствуют представители отечественного автопрома.

Так, марочный рейтинг по итогам апреля возглавляет LADA (с долей 33,4%), а модельный – LADA Granta (24,3%). Лучшей маркой среди зарубежных остается Chery, а самой популярной иностранной моделью на этот раз стал кроссовер Geely Coolray.