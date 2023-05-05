ПСБ и Кавказ.РФ будут развивать инвестиционный потенциал Северного Кавказа

ПСБ и Кавказ.РФ в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения. Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере заключено с целью реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа стратегически значимых инвестиционных проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Подписание документа призвано, в частности, развивать взаимовыгодное сотрудничество в направлении финансирования инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках второго соглашения ПСБ и Кавказ.РФ договорились о строительстве пятизвездочного отеля в Нальчике, которое было инициировано компанией «Санаторий Терек». Общий объем инвестиций в проект превысит 860 млн рублей. Открытие отеля, рассчитанного на единовременное комфортное проживание 147 человек, запланировано на конец 2024 года.

«Кавказ богат привлекательными туристическими и природными объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас – один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны в целом. ПСБ заинтересован в повышении уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, в социально-экономическом развитии регионов СКФО и улучшении качества жизни населения. Обладая обширной экспертизой в финансировании строительства объектов инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, банк выступит надежным партнером Кавказ.РФ в создании инвестиционно-привлекательной среды макрорегиона», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Миссия Кавказ.РФ - создавать условия для социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного управления особыми экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом. Одна из наших ключевых целей - содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами, ведения предпринимательской деятельности, повышение инфраструктурной обеспеченности и эффективности использования природных ресурсов. Уверены, что в партнерстве с ПСБ мы решим стратегические задачи развития Северного Кавказа», - прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.