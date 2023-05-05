ПСБ завершил процесс присоединения МИнБанка

ПСБ успешно завершил процесс интеграции с МИнБанком, нарастив активы, клиентскую базу и региональное покрытие.

В рамках интеграции за короткий период была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры.

Все обязательства МИнБанка будут в полном объеме исполняться ПСБ, обслуживание клиентов в рамках действующих договоров сохраняется на прежних условиях. После интеграции клиенты МИнБанка получили доступ к современной цифровой инфраструктуре и широкой линейке финансовых продуктов ПСБ.

«Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению регионального присутствия и усилению рыночных позиций в розничном и корпоративном сегменте. Присоединение к технологичным сервисам и комплексным решениям ПСБ расширит спектр доступных финансовых услуг для клиентов МИнБанка и позволит им пользоваться всеми преимуществами обслуживания в крупной системно значимой кредитной организации», - сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.

В рамках стратегии развития ПСБ укрепляет рыночные позиции как путем органического роста, так и за счет приобретения других банков с комплементарным профилем бизнеса. Банк обладает большим опытом и технологиями бесшовной интеграции кредитных организаций.