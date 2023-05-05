Открытки с видами Иркутской области выпустила Почта России

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с природными красотами и достопримечательностями еще 20 регионов страны, в том числе с видами Иркутской области. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Об этом рассказали в пресс-службы почты.

Помимо Иркутской, в серию вошли открытки с изображениями Амурской, Брянской, Кировской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Томской и Ульяновской областей, Забайкальского края, Удмуртской и Чувашской Республик, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В новом выпуске для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. В Приангарье это пейзажи загадочной беломраморной скалы Шаманка, причудливым мысом Дракон, завораживающей ледяной пещерой и самым прозрачным байкальским льдом на о. Ольхон. А также нехарактерная для Сибири живописная Тажеранская степь, где обитает краснокнижная монгольская жаба.

Открытки уже поступили в центральные почтовые отделения Иркутска и в течение мая появятся в отделениях туристических поселков Листвянка, Еланцы, Хужир, Байкал.