Иркутяне на 37% чаще стали смотреть корейские фильмы и сериалы

Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС проанализировали как изменились предпочтения в киносмотрении у жителей Приангарья за год с апреля по апрель. Самый большой рост интереса зарубежного контента в регионе показали корейские дорамы.

В сравнении с прошлым годом интерес к корейским фильмам и сериалам вырос на 37%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION.

В пятерку самых популярных корейских фильмов и сериалов по просмотрам в Иркутской области занимает триллер о жажде мести от режиссера «Олдбоя» «Служанка», романтическая дорама с Кон Ю и Ким Го-ын «Демон», хитовая дорама с экскурсом в историю Южной Кореи «Отель «Дель Луна», детективный триллер «Цветок зла», история о любви и ненависти сквозь века «История девятихвостого лиса».

Среди зарубежного контента популярностью также пользуются турецкий, индийский, латиноамериканский и китайский контент. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий.

«За последний год жители Приангарья стали все чаще отдавать предпочтение азиатскому контенту, который сегодня в тренде во многих регионах страны. В лидерах фильмы индийского, корейского, китайского и латиноамериканского производства. При этом, у иркутян по-прежнему, в лидерах контент собственного производства KION. Уже сейчас можно посмотреть все серии хитового драмеди с Любовью Аксеновой “Почка-2” и новые серии «Сергий против нечисти», а уже с 12 мая зрители увидят новинку драматический триллер с Анной Ардовой и Алексеем Серебряковым «Спасти единственного сына», -- комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.