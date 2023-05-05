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Отопительный сезон в Иркутске завершат 15 мая

С 15 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации начнут перевод сетей и пунктов в летний режим работы, сообщили в мэрии.

Отключать отопление начнут с жилых домов. В последнюю очередь прекратят подачу тепла в социальные объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения.

– В областном центре установилась теплая погода. Действующим законодательством предусмотрено отключение отопления, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. В случае изменения погодных условий срок окончания отопительного сезона может быть оперативно изменен, – пояснили в администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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