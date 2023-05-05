Фонд «Вольное Дело» вызволил жительницу Братска из «домашнего плена»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» установил в подъезде инвалида-колясочника современный электроподъемник. 38-летняя жительница Братска больше года добивалась замены небезопасного пандуса на мобильную платформу. Ответом на её обращение стал демонтаж старой конструкции и предложение самостоятельно оплатить новую. Узнав о проблеме, фонд «Вольное Дело» в тот же день установил в подъезде временный пандус, а через две недели заменил его на автоматический подъемник.

Из-за несчастного случая 38-летняя Арина Будорина уже больше семи лет прикована к инвалидному креслу, но ведет активный образ жизни, предпочитает передвигаться самостоятельно и занимается общественной работой по привлечению внимания к проблемам маломобильных людей. Несмотря на то, что на федеральном уровне официально утверждена программа создания доступной среды, в регионах её часто саботируют или выполняют недобросовестно, без учета реальных потребностей людей с ограниченными возможностями.

Год назад Арина переехала в новую квартиру из хрущевки, где из-за узких дверных проёмов не могла заехать на коляске даже в туалет и ванную.

В новом доме Арина столкнулась с тем, что выйти на улицу можно только преодолев практически отвесный пандус – его наклон составлял 45 градусов при норме менее 5. Проехать по нему на инвалидной коляске без помощи физически крепкого человека было невозможно, а из помощников у Арины – только 76-летняя мама.

Девушка обращалась в разные инстанции с просьбой заменить небезопасную конструкцию на электроподъемник, чтобы выходить из дома самостоятельно. Однако специальная комиссия не обнаружила очевидных нарушений норм безбарьерной среды. Впоследствии пандус и вовсе демонтировали. При этом новую конструкцию так и не установили, предложив Арине оплатить покупку и монтаж автоматического подъемника из собственных средств. Стоимость такой конструкции вместе с установкой начинается от полумиллиона рублей.

В результате Арина оказалась практически заперта в собственной квартире и поделилась своей проблемой в социальных сетях. Узнав об этом, фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» заказал для девушки электрический подъемник, а на период его производства установил в подъезде временную конструкцию. Сейчас новый подъемник уже смонтирован, и Арина может пользоваться им без посторонней помощи, управляя конструкцией с пульта. Мобильная платформа не доставляет неудобств соседям, так как после использования складывается и убирается вплотную к стене, освобождая общественное пространство.

«Мне даже немного не верится, что эта история закончилась. Я очень рада, что нашелся человек, которому небезразличны проблемы людей с особыми потребностями. Иногда мне кажется, что мы невидимки, и сколько ни кричи, на нас никто не обратит внимания. Но мы есть, и мы не согласны сидеть дома взаперти, поэтому наша жизнь зачастую превращается в борьбу за свои права. Я очень благодарна Олегу Дерипаске и его фонду «Вольное Дело» за то, что заметили меня, не остались в стороне и откликнулись на мою проблему», – сказала Арина Будорина.