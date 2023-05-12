Надёжный в платежах – надёжный в бизнесе. Иркутскэнергосбыт подвёл итоги конкурса среди корпоративных клиентов

Конкурс «Надежный партнер» прошел в Иркутской области впервые. 4 мая Иркутскэнергосбыт (входит в Эн+) наградил самых надежных корпоративных клиентов, которые исправно оплачивают электро и теплоэнергию и не отклоняются от договорных условий. О том, как электронные сервисы Иркутскэнергосбыта помогли малому бизнесу уйти от путаницы в платежах и почему ситуации, когда бухгалтер мог полдня сверять документы, остались в прошлом, рассказали победители конкурса.

Конкурс «Надежный партнер» прошел в Иркутской области впервые. 4 мая Иркутскэнергосбыт (входит в Эн+) наградил самых надежных корпоративных клиентов. Фото: Андрей Фёдоров

Технологии – в фокусе

Конкурсы и промо-акции для населения от Иркутскэнергосбыта (входит в Эн+) стали делом довольно привычным: они проводятся на ежегодной основе. Люди их ждут. По мнению компании, это один из действенных способов повышения платежной дисциплины среди населения. А вот для бизнес-клиентов такой конкурс компания организовала впервые.

В шорт-лист номинантов конкурса «Надежный партнер» вошли 194 юридических лиц, которые выполняют договорные обязательства: оплачивают коммунальные ресурсы в срок, не допускают фактов безучетного и бездоговорного потребления. Ключевым фактором, кроме выполнения договорных обязательств, стало использование дистанционных каналов.



– Мы составили рейтинг по итогам 2022 года, – отметил директор компании Андрей Харитонов. – Особое внимание уделялось тому, пользуются ли юридические лица нашими интернет-сервисами. Речь идет, прежде всего, о личном кабинете, мобильном приложении и электронном документообороте. Мы активно продвигаем услуги дистанционного обслуживания как среди населения, так и среди корпоративных клиентов, потому что нужно идти в ногу со временем. Ведь сегодня самый важный ресурс – это время.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».

Фото: Андрей Фёдоров

В настоящее время в личном кабинете Иркутскэнергосбыта зарегистрировано более 14 тыс. корпоративных клиентов, свыше 3 тыс. юрлиц являются активными пользователями мобильного приложения для Бизнеса «Иркутскэнергосбыт». Специалисты компании постоянно работают над улучшением этих сервисов и стараются учитывать пожелания клиентов. Недавно был упрощен вход в личный кабинет и мобильное приложение. Теперь можно зайти по номеру телефона и адресу электронной почты, не надо вводить номера лицевого счета и пароля. Достаточно написать контактные данные, указанные при регистрации в сервисе. Кроме того, доработана форма запроса акта сверки. Сейчас дата формирования акта сверки устанавливается автоматически – первый и последний день закрытого расчетного периода. На всякий случай оставлена возможность выбора периода формирования акта сверки сохранилась.

Бюджетники в тренде

В сфере образования в г. Иркутске награждены «Иркутская областная детская школа искусств», Иркутский техникум архитектуры и строительства, «Центр оценки профессионального мастерства квалификации педагогов и мониторинг качества образования» и «Дом детского творчества N3» (Иркутск). Фото: Андрей Фёдоров

В победителях могли оказаться все – от небольшого ИП до крупной корпорации. Лучших определили в девяти номинациях: в сфере социальной деятельности, в сфере образования, в сфере научной деятельности, в категориях «Предприятия ЖКХ», «Сельское хозяйство», «Промышленные предприятия», «Малый бизнес», «Бюджетные потребители», а также «Новый клиент» (клиенты, заключившие договор в 2022 году). По итогам тщательного отбора определили 78 «Надежных партнеров» по всей Иркутской области.

Так, в сфере образования в г. Иркутске награждены «Иркутская областная детская школа искусств», Иркутский техникум архитектуры и строительства, «Центр оценки профессионального мастерства квалификации педагогов и мониторинг качества образования» и «Дом детского творчества №3» (Иркутск). Представители организаций – победителей отметили удобство финансовых взаимоотношений с энергосбытовой компанией, а также поблагодарили за индивидуальный подход к каждому в период пандемии, когда были закрыты многие образовательные учреждения.

– Радует, что нашими сервисами стали пользоваться бюджетные организации, – подчеркнул Андрей Харитонов. – В силу своей специфики эти учреждения отстают от того же бизнеса в применении новых технологий. Когда мы разговариваем с руководством бюджетных организаций, спрашиваем, как у них происходит взаимодействие с энергетиками, директора нередко сетовали, что бухгалтер, уезжая для передачи, например, счет-фактуры, теряет полдня работы. Потом еще столько же, отправляясь за получением документов. Теперь это осталось в прошлом. Cо своей стороны мы сделали всё, чтобы все операции можно было быстро и удобно проводить с помощью наших интернет-сервисов.

Крупный бизнес оценил сервисы

В номинации «Промышленные предприятия» в г. Иркутске отмечены ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Иркутский релейный завод», ЗАО «Иркутский хлебозавод», ООО «Чекотова П.А. Фортуна» и филиал АО «РЖДстрой».

Директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов (слева) и представитель компании «ФортунаЭнерго» Алексей Антонов (справа). Фото: Андрей Фёдоров

По словам одного из победителей – Алексея Антонова, представителя компании «ФортунаЭнерго» (организация занимается распределением электрической энергии по своим объектам), оплата коммунальных услуг – это первоочередная задача для бизнеса.

– У нас большая компания – группа торговых центров, более 10 мВТ разрешенной мощности, – поделился он. – Соответственно, большие счета за электроэнергию. Мы никогда не задерживаем и не копим долги. Поэтому и находимся среди компаний, которые получили диплом «Надежный партнер-2022». Уверен, что подобные конкурсы стимулируют потребителей на своевременную оплату счетов, а компании, ставшие номинантами, будут служить примером для других.

Как отметил Андрей Харитонов, крупным предприятиям, в отличие от малого и среднего бизнеса, бывает сложнее перестроиться на новые взаимоотношения с ресурсоснабжающей организацией: у многих действуют свои внутренние системы.

– Тем не менее, многие из них тоже оценили удобство дистанционного взаимодействия с Иркутскэнергосбытом и встроили в свои внутренние бизнес-процессы наши интернет-сервисы.

Платежи в порядке

Немало победителей оказалось и в секторе «Малый бизнес». Так, «Надежными партнерами-2022» в г. Иркутске стали ООО «Пирамида строй», ООО Фирма «Мастер СТМ», ООО «Первое дело», ООО «Рента», ООО «Меридиан-Тур», ООО Юридическое агентство «Реал», ООО «Иркутск-Сибсервис», ЧУ ДПО «Центр профессионального образования «Миллениум», ООО «СТК групп», ИП Горшкова Марина Юрьевна.

Представитель ЧУ ДПО ЦПО «Миллениум» (слева) и директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов (справа). Фото: Андрей Фёдоров

Представители ЧУ ДПО ЦПО «Миллениум», которое готовит кадры для индустрии красоты: парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса – в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ, рассказали, что помогло одержать победу.

– У нас достаточно большие площади, так что счета за коммунальные услуги серьезные. Вообще для малого бизнеса нет понятия маленьких или больших счетов – все платежи одинаковы важны. С Иркутской энергосбытовой компанией у нас сложились надёжные партнёрские отношения, потому что мы никогда не пропускали свои платежи и с удовольствием пользуемся электронными сервисами, которые удобны и экономят наше время и силы.

Фото: Андрей Фёдоров

Победитель конкурса индивидуальный предприниматель Антон Пряников признался, что еще несколько лет назад с платежами в его компании был полный бардак – исправить ситуацию помогли электронные сервисы Иркутскэнергосбыта.

– Мы молодые еще совсем. Мне 28 лет, компании – 4 года, может, поэтому быстро сориентировались и перешли на новые сервисы энергетиков. Хотя первые года два у нашей компании был полный бардак по платежам. Мы совершенно не разбирались в том, куда ехать и платить за коммунальные услуги, какие документы нужны. При этом у компании общепита энергопотребление высокое – у нас порядка 50-70- тыс. рублей в месяц выходит, поэтому допускать просрочку чревато. В 2021 году я приехал в офис компании, где девушка-оператор помогла навести порядок в счетах, зарегистрировала меня в личном кабинете, рассказала, что и как нужно делать, в какие сроки подавать показания и оплачивать услуги. Все встало на свои места. И вот теперь мне вручили диплом «Надежный партнер-2022», я считаю, за ответственное отношение к коммунальным платежам.

Победитель конкурса индивидуальный предприниматель Антон Пряников (справа) признался, что еще несколько лет назад с платежами в его компании был полный бардак – исправить ситуацию помогли электронные сервисы Иркутскэнергосбыта. Фото: Андрей Фёдоров

Конкурс продолжится

По словам Андрея Харитонова, первый конкурс среди корпоративных клиентов прошел довольно успешно и понравился бизнесу. Ведь поощрение компании как надежного партнера энергетиков является своего рода знаком качества – говорит о том, что на данное предприятие можно положиться и в других вопросах.

– Мы видим, что конкурс был интересен нашим корпоративным клиентам, поэтому будем проводить его на постоянной основе. Возможно, изменим критерии отбора, введем в процесс соревновательность.

Фото: Андрей Фёдоров

«Иркутскэнергосбыт» – это гарантирующий поставщик на территории Иркутской области, на обслуживании которого сегодня находится порядка 1,2 млн лицевых счетов физических лиц и около 38 тыс. – юридических. Компания является агентом Байкальской энергетической компании и ещё более 20 юридических лиц – котельных, водоканалов и так далее. Сопровождает вопросы по продаже тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, канализации, по содержанию жилья.