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Жеглов и Штирлиц — идеальные руководители

Харизма и патриотизм: Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц — самые желанные руководители. Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, кого из известных героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своего начальника. В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» (по 4% голосов). По 3% набрали Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала, по 2% — Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций и Роман Шилов из «Ментовских войн».

По 1% голосов набрали следующие герои фильмов и сериалов:

  • Джек Воробей («Пираты Карибского моря»),
  • Джеймс Бонд (различные серии «Бондианы»),
  • Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»),
  • Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»),
  • Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»),
  • Терминатор,
  • Стив Роджерс («Капитан Америка»),
  • Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»),
  • Остап Бендер («Двенадцать стульев»),
  • Швецова Мария Сергеевна («Тайны следствия»),
  • Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»),
  • Товарищ Сухов («Белое солнце пустыни»),
  • Олег Евгеньевич Фомин («Физрук»),
  • Галина Николаевна Рогозина («След»),
  • Гриша Измайлов («Полицейский с Рублевки»),
  • Юрий Мухомор Петренко («Улицы разбитых фонарей»),
  • Афоня,
  • Харли Квин («Отряд самоубийц»),
  • Тони Сопранно («Клан Сопрано»),
  • Дэдпул.

Мужчины чаще женщин в качестве своего идеального руководителя видят Глеба Жеглова и Романа Шилова. Женщины бы с радостью поработали под руководством Людмилы Прокофьевны и Шерлока Холмса.

За 2 года в рейтинге произошли существенные изменения: прежних лидеров — Доктора Хауса и Тони Старка — потеснили отечественные персонажи — Глеб Жеглов и Штирлиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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