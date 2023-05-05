Жеглов и Штирлиц — идеальные руководители

Харизма и патриотизм: Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц — самые желанные руководители. Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, кого из известных героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своего начальника. В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» (по 4% голосов). По 3% набрали Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала, по 2% — Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций и Роман Шилов из «Ментовских войн».
По 1% голосов набрали следующие герои фильмов и сериалов:
- Джек Воробей («Пираты Карибского моря»),
- Джеймс Бонд (различные серии «Бондианы»),
- Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»),
- Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»),
- Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»),
- Терминатор,
- Стив Роджерс («Капитан Америка»),
- Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»),
- Остап Бендер («Двенадцать стульев»),
- Швецова Мария Сергеевна («Тайны следствия»),
- Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»),
- Товарищ Сухов («Белое солнце пустыни»),
- Олег Евгеньевич Фомин («Физрук»),
- Галина Николаевна Рогозина («След»),
- Гриша Измайлов («Полицейский с Рублевки»),
- Юрий Мухомор Петренко («Улицы разбитых фонарей»),
- Афоня,
- Харли Квин («Отряд самоубийц»),
- Тони Сопранно («Клан Сопрано»),
- Дэдпул.
Мужчины чаще женщин в качестве своего идеального руководителя видят Глеба Жеглова и Романа Шилова. Женщины бы с радостью поработали под руководством Людмилы Прокофьевны и Шерлока Холмса.
За 2 года в рейтинге произошли существенные изменения: прежних лидеров — Доктора Хауса и Тони Старка — потеснили отечественные персонажи — Глеб Жеглов и Штирлиц.