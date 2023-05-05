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Сотрудники ИркАЗа приняли участие в общегородском субботнике

Около 100 заводчан наводили порядок в шелеховском городском парке.

Вооружившись граблями, мусорными пакетами и бензопилами, сотрудники ИркАЗа и члены Рабочего, Молодежного и Женского советов шелеховской промлощадки РУСАЛа вышли на уборку городской территории.

«Мы очень рады проявить свою активную гражданскую позицию и внести вклад в общее дело охраны окружающей среды. Ведь от того, насколько бережно мы относимся к окружающей среде, зависит наше будущее и будущее наших детей. В прошлом году компания РУСАЛ выделила 50 миллионов рублей на благоустройства этого парка, на них были установлены качели, детские площадки, скамейки и скульптуры, а сегодня мы здесь провели субботник», — прокомментировал свое участие и.о. генерального директора ИркАЗа Владислав Патин.

За несколько часов общими силами был наведен порядок на территории городского парка, очищены пешеходные дорожки, собран мусор и сухие листья, распилены сухостойные деревья.

Забота о жителях и экологии является главным приоритетом, обозначенным основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской с момента создания компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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