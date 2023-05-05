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ПСБ: Впервые с начала апреля доллар завершил торги у отметки 78 руб.

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Пара доллар-рубль возобновила снижение, впервые с начала апреля завершив торги у отметки 78 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» резко увеличилась относительно средних значений текущей недели, при этом давление на позиции доллара усилилось. Мы продолжаем считать, что ключевую динамику на рынке задают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Новостной фон также выступал фактором поддержки рублю - Минфин сохранит продажу юаней на сумму 2 млрд руб. ежедневно в течение месяца. Отчасти не исключаем, что рублю может оказывать поддержку подготовка компаний сырьевого сектора к сезону дивидендных выплат.

На утро пятницы рубль продолжает свой рост.

– Мы считаем, что ориентиром для пары доллар-рубль на сегодняшние торги выступает отметка 77 руб., однако большего укрепления ожидать не приходится. Сдержать укрепление национальной валют может фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии «длинных» выходных, – отмечают аналитики ПСБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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