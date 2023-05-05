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Россельхозбанк провел уроки финансовой грамотности в поселке Чунский

Сотрудники Иркутского регионального филиала Россельхозбанка провели уроки финансовой грамотности для студентов многопрофильного техникума и преподавателей отдела районного образования. Мероприятия состоялись при поддержке районной администрации поселка Чунский.

Главной темой занятия для преподавателей стали основы финансового планирования семейного бюджета – модели и критерии устойчивого бюджета, разные виды вкладов, накопительных счетов и других инструментов. С большим интересом сотрудники отдела районного образования выслушали информацию о возможных социальных налоговых вычетах, льготах и пособиях от государства. Преподаватели задавали много уточняющих вопросов, демонстрировали интерес к поднятым темам.

Для студентов техникума активное обсуждение вызвала тема финансового мошенничества. Ребята интересовались методами защиты, делились историями из жизни и проверенными способами обезопасить свои финансы от интернет-мошенников.

Лекция прошла в формате живой беседы, в ходе которой сотрудники Иркутского РСХБ ответили на все вопросы присутствующих, касающиеся не только сбережений, но и технологий работы платежных систем, формирования процентных ставок по вкладам и кредитам.

«У нашего филиала большой опыт проведения уроков финансовой грамотности, благодаря которому мы находим интересные темы для каждой аудитории. Современный мир меняется стремительно, и именно сейчас, в таком потоке информации и новых финансовых инструментов, важно уметь распоряжаться финансами и вести бюджет. Необходимо также знать способы противодействия мошенничеству и основные мошеннические схемы, чтобы не попасться на удочку злоумышленников. Мы видим искреннюю заинтересованность со стороны населения. Для молодых ребят это современные технологии и умение вовремя распознать интернет-мошенничество. Для людей более старшего поколения – накопления и умение вести семейный бюджет.  Такие уроки помогают не только сохранить, но и приумножить свои финансы», – отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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