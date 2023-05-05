Каждый третий иркутянин заинтересован в корпоративной ипотеке − опрос SuperJob

Иркутяне чаще проявляют интерес к ипотечным кредитам от предприятия: сегодня о желании купить жилье с помощью займа у компании сообщает каждый третий работающий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Министр финансов Антон Силуанов предложил промышленным предприятиям субсидировать ставку по ипотеке для своих работников. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий иркутянин (34%): опрошенных привлекает возможность приобрести жилье на более выгодных условиях. 4 из 10 респондентов (42%) не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.

О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (45% против 24%), а состоящие в браке — чаще холостых и незамужних (41% против 27%). Среди горожан с разным уровнем дохода бо́льшую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (45%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 32% соответственно).