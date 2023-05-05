«Повышение выкупной цены кардинально изменит политику по расселению аварийного жилья»

Повышение выкупной цены при расселении аварийного жилья до рыночного уровня позволит запустить «маховик» экономики, считает генеральный директор СЗ «Грандстрой» Екатерина Прядко. Об этом она заявила на круглом столе "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", который организовали портал SIA.RU и Газета Дело.

– Огромная благодарность Минстрою, Союзу строителей, всем региональным институтам, которые добились повышения выкупной цены. Это кардинальным образом поменяет в регионе политику по расселению аварийного жилья. Это инертная вещь, которая запускает переселение, жильё строится, маховик раскручивается, а значит, экономика растёт, – пояснила Екатерина Прядко.

Ранее эксперты не раз говорили о системной проблеме, которая существовала при расселении жилья, зачастую собственникам аварийного жилья не хватало выделяемых денег на покупку недвижимости по рыночным ценам. Люди судились, тратили время, деньги, эмоции,чтобы добиться компенсаций.