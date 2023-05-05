ИНК и фонд Марины Седых поздравили с Днем Победы ветеранов Иркутской области

Волонтеры Иркутской нефтяной компании и благотворительный фонд Марины Седых в преддверии 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне поздравили 250 ветеранов Иркутской области.

Сотрудники компании доставили продуктовые корзины, открытки и букеты ветеранам и детям войны, труженикам тыла из Усть-Кута и района, а также Иркутска. Кроме этого, компания и фонд направили продуктовые наборы в Иркутскую областную общественную организацию содействия ветеранам образования.

В праздничные дни волонтеры ИНК адресно поздравят еще 25 ветеранов-иркутян. Также для жителей геронтологическогого центра в Маркова организуют праздничный концерт и полевую кухню.

Благотворительная программа «С Днем Победы!» реализуется в ИНК с 2014 года. Ежегодно к акции подключаются неравнодушные сотрудники компании. Часть подарков для ветеранов сотрудники приобретают на личные средства.