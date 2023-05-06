Владельца сельхозземли в Приангарье оштрафовали на 730 тысяч рублей за крупную свалку

Штраф в 730 тысяч рублей заплатит владелец земли в селе Урик Иркутского района за ее захламление отходами, сообщила пресс

Установлено, что у предпринимателя было право разместить на территории сельскохозяйственное производство. При этом указанное лицо нарушило правила пользования, перекрыв плодородную почву территории мусором, в числе которого доски, опилки, полиэтиленовые мешки, пластиковые и стеклянные бутылки, картон, металл.

Общий объем отходов – 1265 кв. м., они складировались с мая 2015 года.