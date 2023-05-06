Озвучен прогноз погоды на майские праздники в Иркутской области

Прогноз погоды озвучили синоптики на период с 6 по 9 мая в Иркутской области – в эти в среднем дни потеплеет до +20 градусов, следует из данных регионального гидрометцентра.

В частности, 6 мая на большей площади региона ожидается переменная облачность, столбик термометра днем повысится до +15…+20 градусов, на севере – возможны осадки и ветер.

7, 8 и 9 мая будет еще теплее – воздух разогреется до +17…+23 градусов. Кроме того, ночные температуры окажутся положительными в южной и центральной части региона, в том числе в Иркутске.