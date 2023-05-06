Чемпионат России по керлингу впервые состоится в Иркутске

Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд впервые пройдет в Иркутске – состязания организуют в период с 18 до 22 мая в ледовом дворце «Байкал», сообщила пресс-служба регионального правительства.

«От нашего региона к участию в чемпионате страны допущены две команды. Приглашаю болельщиков поддержать наших спортсменов и посмотреть на игры сильнейших – членов сборных команд России. Вход на соревнования для зрителей свободный», – рассказал президент Федерации керлинга Приангарья Руслан Ситников.

Начало игр в дни соревнований – в 09:00. Торжественное открытие чемпионата страны состоится 18 мая в 15:10. Финал и матч за третье место начнутся 22 мая в 13:40, церемония награждения – в 16:30.