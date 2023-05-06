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Сквер в стиле «Алисы в стране чудес» может появиться в Саянске

Голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается в настоящее время в разных городах России, в том числе в Саянске Иркутской области. Одним из вариантов, который могут выбрать горожане, является сквер в стиле сказки «Алиса в стране чудес», следует из данных на сайте проекта.

Он может появиться в микрорайоне Солнечный, где собираются провести следующие виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, площадок, освещения, организация клумб, установку фигур, в том числе кролика, Чеширского кота, входной группы – арки.

Также горожане могут проголосовать за обустройство сквера «Патриот» в микрорайоне Строителей с расстановкой военной техники, территории на перекрестке улиц Нуриахметовой и Советской, где могут появиться скамейки с навесами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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